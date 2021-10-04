04.10.2021 (15:40)

Камчатские и приморские морпехи сразятся друг с другом в ходе учений

Личный состав камчатского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, действующий в нападении в ходе двустороннего бригадного тактического учения (ДБрТУ), приступил к действиям по подходу к назначенным позициям перед загрузкой на большие десантные корабли (БДК).

В свою очередь, десантный отряд в составе трех БДК «Ослябя», «Пересвет» и «Адмирал Невельской» в назначенное время осуществят скрытный подход к месту погрузки техники и личного состава морской пехоты для дальнейшего перехода в район полигона.

Военнослужащие в составе колонны военной техники начали переброску сил в район загрузки на БДК, после чего морские пехотинцы отправятся в район полигона боевой подготовки Клерк, к которому подойдут со стороны моря для выполнения задач совместной высадки десанта на необорудованное побережье и захвату плацдарма, удерживаемого обороняющейся бригадой морской пехоты, дислоцированной в Приморском крае.

Командиры приморской и камчатской бригад морской пехоты не знают замысла действий друг друга и в ходе ДБрТУ должны нестандартными приёмами ведения боя выполнить поставленную задачу.

В ходе активной фазы учения на полигоне Клерк будут проведены боевые стрельбы из вооружения бронетранспортёров БТР-82А, БМП-3, 122-м самоходных гаубиц «Гвоздика», танков Т-80БВ, ЗСУ «Шилка», а также из артиллерийских установок кораблей ТОФ. Кроме того, боевые стрельбы на полигоне отработают лётчики армейской и морской авиации на вертолётах и самолётах.

Завершится двустороннее бригадное тактическое учение соединений морской пехоты Тихоокеанского флота 8 октября.

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