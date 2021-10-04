Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.10.2021 (15:30)

В Пензенском артиллерийском инженерном институте проведено полевое занятие с боевыми артиллерийскими стрельбами

В филиале Военной академии материально-технического обеспечения
в г. Пензе организовано и проведено полевое занятие с боевыми артиллерийскими стрельбами по дисциплине «Боевая работа огневых подразделений артиллерии».

Занятие организовано профессорско-преподавательским составом кафедры автоматизированных систем управления и программного обеспечения на двух учебных местах.

На занятии отработаны вопросы организации боевой работы
до открытия огня и выполнения огневых задач на открытой огневой и закрытой огневой позиции.

Большое внимание уделялось боевой работе и стрельбе из минометов. Использование полевых занятий в практике обучения курсантов
в значительной степени повышает качество боевой выучки и способствует формированию у личного состава высоких морально-волевых качеств.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Военные коммунальщики обеспечат комфортное проживание участников тактических учений вооруженных сил России и Алжира
В Краснодаре специалисты жилищно-коммунальной службы Минобороны России выполнили очистку системы водоотведения
В городе Каспийск завершился капитальный ремонт котельной
Курсанты Военного института (ЖДВ и ВОСО) приняли участие в митинге, посвященном памяти защитников Петергофа в годы Великой Отечественной войны.

Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false