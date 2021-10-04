04.10.2021 (15:30)
В Пензенском артиллерийском инженерном институте проведено полевое занятие с боевыми артиллерийскими стрельбами
В филиале Военной академии материально-технического обеспечения
в г. Пензе организовано и проведено полевое занятие с боевыми артиллерийскими стрельбами по дисциплине «Боевая работа огневых подразделений артиллерии».
Занятие организовано профессорско-преподавательским составом кафедры автоматизированных систем управления и программного обеспечения на двух учебных местах.
На занятии отработаны вопросы организации боевой работы
до открытия огня и выполнения огневых задач на открытой огневой и закрытой огневой позиции.
Большое внимание уделялось боевой работе и стрельбе из минометов. Использование полевых занятий в практике обучения курсантов
в значительной степени повышает качество боевой выучки и способствует формированию у личного состава высоких морально-волевых качеств.