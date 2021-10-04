04.10.2021 (15:15)

В военных комиссариатах на востоке Калининградской области заработает горячая телефонная линия для родителей и призывников

Сотрудники военных комиссариатов Черняховска, Гусева и Советска в Калининградской области Западного военного округа (ЗВО) подготовили открытую телефонную линию для организации поддержки и ответов на вопросы граждан, прозывающихся на военную службу, и их родителей.

Горячая телефонная линия позволит разъяснить всем желающим вопросы, связанные с призывом, организацией доставки в войска молодого пополнения и мерам предосторожности в связи с недопущением распространения вирусных заболеваний. Телефон поддержки +7 (40143) 3?38?50 (Гусев), +7 (40161) 3-22-25 (Советск), +7 (40141) 3-22-03 (Черняховск) будет работать ежедневно с 9:00 до 18:00 с 5 октября.

За аналогичный период 2020 года горячая линия ответила на более чем тысячи входящих звонков. Всего к местам несения службы на востоке Калининградской области в ходе осенней призывной кампании планируется отправить свыше пятисот граждан.

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