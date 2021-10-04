04.10.2021 (15:00)

Космические спасатели приведены в готовность №1 для обеспечения запуска «Союз МС-19»

Поисково-спасательная группа и парашютно-десантная служба (ПС и ПДС) Центрального военного округа (ЦВО) приведены в готовность №1 для обеспечения запуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» проекта «Вызов» со съемочной группой «Первого канала».

Около 150 военнослужащих, входящие в состав группы поиска и спасения, а также инженерно-технические группы, бригады военных медиков, расположены по всей траектории запуска «Союза». Вертолеты Ми-8, самолеты Ан-26 и Ан-12; около 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе четыре поисково-эвакуационные машины «Синяя птица», находятся на оперативных аэродромах в Байконуре, Жезказгане, Караганде, Аркалыке Республики Казахстан и Горно-Алтайске. Общее руководство группами будет осуществляться из Центра боевого управления (ЦБУ) в Екатеринбурге.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космических кораблем «Союз МС-19» проекта «Вызов» со съемочной группой «Первого канала» на борту запланирован на 5 октября 2021 года. В основной экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-19» вошел космонавт Роскосмоса – командир экипажа Антон Шкаплеров и российские участники космического полета – актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Их дублеры – космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Алена Мордовина и Алексей Дудин.

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