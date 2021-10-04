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04.10.2021 (14:45)

Подразделения морской пехоты Черноморского флота отразили нападение диверсионной группы на военную колонну в ходе учения

Подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе совершения марша на полигон Опук отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника, используя данные полученные от подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Учение проводилось в соответствии с планом контрольной проверки сил Черноморского флота за летний период.

По замыслу специального учения, условный противник устроил засаду на маршруте движения военной колонны для уничтожения личного состава и захвата бронетехники.

Во взаимодействии с расчётами БЛА морским пехотинцам удалось обнаружить засаду и подготовится к нейтрализации противника. Командир колонны отправил разведотделение в тыл противнику, а основные силы продолжили движение в полной боевой готовности. Обходя подозрительную на предмет минирования часть дороги, колонна бронемашин разделились на две группы.

Условный противник открыл огонь из огнестрельного оружия и был уничтожен на месте прицельным перекрёстным огнём подразделений морской пехоты с тыла и с флангов.

Целью данного учения стала отработка мероприятий по всесторонней защите подразделений на марше.

В учении принимали участие более 200 военнослужащих, было задействовано более 20 единиц бронетехники, в том числе бронетранспортёры БТР-82А.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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