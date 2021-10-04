04.10.2021 (14:30)

В ВКА им. А.Ф. Можайского состоялся масштабный спортивный праздник, посвященный Дню космических войск

В Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского прошел масштабный спортивный праздник, в котором приняли участие спортсмены академии и города Санкт-Петербурга.

Для участников и гостей мероприятия было представлено гиревое шоу, где лучшие в этом виде спорта курсанты вуза демонстрировали свои навыки обращения со снарядом, а именно силу и ловкость. Также обучающиеся выступили с программой по рукопашному бою. Успехи юношей и девушек в этих спортивных дисциплинах не первый год приносят в копилку академии немало побед и достижений. Кульминацией праздника стал футбольный матч между командами «Зенит» и сборной Академии Можайского, в котором приняли участие ветераны футбольного клуба, а также офицеры вуза. На празднике впервые выступала женская танцевальная группа поддержки, а для мужской половины обучающихся были приготовлены состязания по перетягиванию каната и шведская эстафета. В перерывах спортивной программы для присутствующих звучали музыкальные номера в исполнении творческих коллективов академии.

Открыл торжественную часть председатель спортивного комитета – заместитель начальника Военно-космической академии генерал-майор Анатолий Нестечук. Он поблагодарил кафедру физической подготовки и пожелал курсантам и офицерам вуза стремиться к спортивным победам и достижениям, а также вести здоровый образ жизни для успешного выполнения поставленных служебных и учебных задач.

Военнослужащих и личный состав вуза поздравили временно исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Андрей Хорт, мастер спорта международного класса, двукратный победитель Лиги чемпионов, трёхкратный чемпион России, связующий волейбольного клуба «Зенит» СПБ Игорь Колодинский и заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России президент Всероссийской федерации гиревого спорта Сергей Кирилов. Курсантам и офицерам вуза, достигшим успехов в спорте, были вручены поздравительные адреса и благодарности. Музыкальное сопровождение торжественной программы осуществлял оркестр академии под руководством Глеба Семёнова.

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