04.10.2021 (14:15)

В Сибири к итоговой проверке привлечено более 15 тыс. военнослужащих ЦВО

В Сибири к сдаче контрольной проверки за 2021 год привлечено более 15 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО). Проверочное мероприятие проходит под руководством командующего общевойсковым объединением ЦВО генерал-лейтенанта Сергея Рыжкова.

Во время контрольных занятий военнослужащие выполнят стрельбы из штатного вооружения, сдадут нормативы по вождению боевых машин, по тактической и физической подготовкам. В ходе проверки более 2,5 тыс. военнослужащих сдадут зачеты на подтверждение классной квалификации.

Кроме того, более 40 подразделений объединения ЦВО, дислоцированного в Сибири, будут проверены на соответствие почетному званию «Ударные».

Проверка военнослужащих будет осуществляться комплексной комиссией объединения и завершится в конце октября.

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