04.10.2021 (14:00)
Военнослужащие ЗВО провели специальную обработку в военкоматах Москвы и области
В военных комиссариатах Москвы и Московской области специалисты подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели специальную обработку военкоматов. Всего было продезинфицировано свыше 700 тыс. кв. м.
Кроме того, во все военкоматы столицы и области поступили защитные медицинские маски и специальные тесты на определение вирусных заболеваний. Также с целью обеспечения безопасных условий мероприятий призыва в военные комиссариаты поставлены бесконтактные термометры и наборы средств личной дезинфекции. Для обеззараживания помещений автомобильного транспорта, выделяемого для перевозки молодого пополнения, создан необходимый запас дезинфицирующих средств.
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