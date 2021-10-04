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04.10.2021 (14:00)

Военнослужащие ЗВО провели специальную обработку в военкоматах Москвы и области

В военных комиссариатах Москвы и Московской области специалисты подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели специальную обработку военкоматов. Всего было продезинфицировано свыше 700 тыс. кв. м.

Кроме того, во все военкоматы столицы и области поступили защитные медицинские маски и специальные тесты на определение вирусных заболеваний. Также с целью обеспечения безопасных условий мероприятий призыва в военные комиссариаты поставлены бесконтактные термометры и наборы средств личной дезинфекции. Для обеззараживания помещений автомобильного транспорта, выделяемого для перевозки молодого пополнения, создан необходимый запас дезинфицирующих средств.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Военный комиссариат , Западный военный округ
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