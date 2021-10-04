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04.10.2021 (13:45)

Более 40 школьников вступили в ряды «Юнармии» в Калининградской области

В Доме культуры города Советска Калининградской области прошла торжественная церемония посвящения школьников в ряды всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

В ходе торжественного мероприятия юные патриоты приняли присягу «Юнармии», произнесли клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству. После чего, офицерами армейского корпуса Балтийского флота были вручены долгожданные береты и значки юнармейца. Кроме этого, с поздравлением и напутственными словами к ребятам обратились ветераны Вооружённых сил и военнослужащие, присутствующие на мероприятии. После торжественной церемонии состоялся праздничный концерт с участием музыкальных и танцевальных коллективов Калининградской области и актеров театра «Тильзит» г. Советск.

Всего в ряды военно-патриотического движения «Юнармия» вступили более 40 ребят – воспитанников местных школ.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Юнармия
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