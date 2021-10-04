Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.10.2021 (13:30)

В Подмосковье командующий войсками ЗВО проверил соединения и воинские части гвардейского танкового общевойскового объединения

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев совершил рабочую поездку в дислоцированные в Московской области соединения и воинские части гвардейского танкового общевойскового объединения.

Он проинспектировал готовность командиров, объектов инфраструктуры к приему военнослужащих молодого пополнения, а также процесс перевода вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации.

Особое внимание Александр Журавлев уделил проверке подразделений, подтверждающих наименование «Ударное» в рамках контрольной проверки за летний учебный период.

На полигоне Алабино были оценены действия командиров и личного состава танковых, мотострелковых, инженерных и разведывательных подразделений по основным предметам боевой подготовки.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Боевые расчёты ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Балтийского флота выполнили электронные пуски
Танкисты ЗВО отработали различные виды общевойскового боя в условиях городской застройки
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье специалисты ремонтного подразделения сдали итоговую проверку
В войсках ЗВО в Ленинградской области контрольная проверка за летний период обучения началась с ночных стрельб

Метки:
Западный военный округ , Командующий
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false