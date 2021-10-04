04.10.2021 (13:30)

В Подмосковье командующий войсками ЗВО проверил соединения и воинские части гвардейского танкового общевойскового объединения

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев совершил рабочую поездку в дислоцированные в Московской области соединения и воинские части гвардейского танкового общевойскового объединения.

Он проинспектировал готовность командиров, объектов инфраструктуры к приему военнослужащих молодого пополнения, а также процесс перевода вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации.

Особое внимание Александр Журавлев уделил проверке подразделений, подтверждающих наименование «Ударное» в рамках контрольной проверки за летний учебный период.

На полигоне Алабино были оценены действия командиров и личного состава танковых, мотострелковых, инженерных и разведывательных подразделений по основным предметам боевой подготовки.

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