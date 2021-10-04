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04.10.2021 (13:15)

Военные комиссариаты Москвы и Московской области призовут на военную службу более 10 тысяч новобранцев

Осенью текущего года военными комиссариатами Москвы и Московской области будет призвано на военную службу в Вооружённые Силы Российской Федерации свыше 10 тыс. человек.

В настоящее время составлены графики работы призывных комиссий с учетом разграничений по датам явки призывников с целью предотвращения распространения вирусной инфекции. Сборные пункты субъектов и военные комиссариаты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками и дезинфицирующими средствами. Те, у кого по результатам термометрии будут выявлены повышенная температура тела и признаки острой респираторной вирусной инфекции, в здание допускаться не будут.

Кроме того, в помещениях призывных комиссий усилены режимы проветривания и обеззараживания, предусмотрена регулярная дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил и мест общего пользования. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляться с помощью автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку.

К местам службы первые призывники отправятся в конце октября.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военный комиссариат , Призывник , Военная служба по призыву , Западный военный округ
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