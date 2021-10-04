04.10.2021 (13:00)

Экипажи палубных истребителей Северного флота, проходившие подготовку в Крыму, вернулись в Мурманскую область

Лётчики корабельного истребительного авиаполка Северного флота (СФ), прошедшие программу лётной подготовки на наземном инженерно-техническом авиационном комплексе (НИТКА) в Крыму, прибыли на аэродром постоянного базирования Североморск-3 в Мурманской области.

Под руководством опытного инструктора – полковника Павла Подгузова (одного из учеников легендарного лётчика Героя России Тимура Апакидзе) и командира авиаполкаполка подполковника Вячеслава Лунина молодые и опытные пилоты тренировались взлетать и садиться на наземный тренажёр, имитирующий палубу авианосца.

Североморцы летали на учебно-тренировочном самолёте Су-25УТГ и на боевых Су-33. Их подготовка продолжалась более месяца. За это время к посадкам на палубу авианосца удалось подготовить семь лётчиков, в том числе – пятерых молодых пилотов палубной авиации. Все они совершили взлёты с корабельного трамплина на истребителе Су-33 и самостоятельно выполнили посадку на наземный тренажёр с зацепом троса авиафинишёра.

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