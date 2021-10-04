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04.10.2021 (12:45)

Снайперы общевойсковой армии ЗВО отработали скоростную стрельбу в ходе сдачи контрольной проверки в Белгородской области

Военнослужащие снайперских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа отработали скоростную стрельбу в ходе сдачи контрольной проверки за летний период обучения на полигоне Солоти Белгородской области.

Во время сдачи проверки снайперские пары, учитывая рельеф местности, оборудовали из штатных и подручных средств огневые позиции, определили при помощи дальномера расстояние до групп «противника», а также спрогнозировали возможные пути его отступления.

 Военнослужащие успешно поразили до 10 мишеней за 35 секунд, рассчитав заранее данные для стрельбы при помощи баллистических калькуляторов. Расстояние до целей составляло от 800 до 1100 метров.

Всего к сдаче контрольной проверки было привлечено около 150 военнослужащих снайперских подразделений общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Снайперы
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