04.10.2021 (12:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье сдают итоговую проверку за учебный год

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приступили к сдаче итоговой проверки за 2021 учебный год.

Учебный год, начавшийся с 1 декабря прошлого года, завершится сдачей итоговой проверки в текущем месяце. Каждый военнослужащий ОГРВ ПРРМ сдаст нормативы по основным предметам боевой подготовки.

В ходе итоговой проверки стрелкам, водителям, гранатометчикам, снайперам, экипажам БТР, связистам, сапёрам, а также специалистам тыла и ремонтного подразделения предстоит продемонстрировать приобретенные навыки. По результатам сдачи оценку получит как военнослужащий, так и подразделение в целом.

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