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04.10.2021 (12:05)

В Центральном военном округе к сдаче контрольной проверки приступили более 70 тыс. военнослужащих

Более 70 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) приступили к сдаче контрольной проверки за 2021 год. Проверочные мероприятия проходят на полигонах в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территории Таджикистана и Киргизии. Объединения и соединения крупнейшего в России военного округа отрабатывают действия по переброске и развертыванию мобильных компонентов системы управления и совершению маршей в указанные районы.

Проверка проводится под общим руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина. Особое внимание в ходе проверочных мероприятий уделено совершенствованию применения разведывательно-ударных комплексов в составе подразделений ракетных войск и артиллерии, авиации и средств разведки.

В ходе проверки боевой выучки будут определены уровень подготовленности органов военного управления и способности выполнять учебно-боевые задачи в любых условиях обстановки. Мероприятие призвано повысить уровень подготовки командиров всех уровней за счет внедрения опыта современных вооруженных конфликтов.

Всего к контрольной проверке за летний период обучения привлечено более 70 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей ЦВО, в ней задействовано около 15 тыс. единиц военной и специальной техники.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов РФ в трех федеральных округах. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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