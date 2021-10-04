04.10.2021 (11:55)

На Тихоокеанском флоте стартовали курсы для журналистов «Бастион» по действиям в экстремальных ситуациях

На Тихоокеанском флоте (ТОФ) для представителей средств массовой информации стартовали 10-дневные учебно-практические курсы «Бастион» по действиям в чрезвычайных и кризисных ситуациях. Они проходят во Владивостоке на базе отдельной бригады морской пехоты ТОФ и на полигоне боевой подготовки Горностай.

В торжественной церемонии открытия курсов приняли участие представители командования ТОФ и Союза журналистов Москвы.

От командования Тихоокеанского флота с приветственным словом выступил начальник штаба вице-адмирал Сергей Рекиш. Продолжил выступление временно исполняющий обязанности заместителя командующего ТОФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Сергей Кореневич.

Накануне представители СМИ прибыли в расположение морской пехоты, где они будут проживать и проходить обучение по специальному плану. Журналисты примут участие в лекциях и практических уроках по медицинской подготовке, по правильному использованию военной экипировки и средств РХБ защиты, а также по действиям в экстремальных ситуациях.

Завершатся курсы «Бастион» 13 октября. Все участники получат сертификаты и учебные пособия, а самое главное – необходимые знания и навыки, которые сохранят жизнь и здоровье журналистов в опасных ситуациях.

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