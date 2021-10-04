04.10.2021 (11:50)

Боевые расчёты ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Балтийского флота выполнили электронные пуски

На полигонах в Калининградской области боевые расчеты противокорабельных береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Балтийского флота (БФ) принимают участие в тактическом учении по нанесению ракетных ударов по морским целям. В соответствии с планом боевой подготовки сил флота мероприятие с дивизионами ракетных комплексов продлится до конца недели.

Военнослужащие выполняют учебно-боевые задачи по обнаружению условного противника, по выдаче целеуказаний при нанесении ракетных ударов в различных условиях обстановки. Экипажи стартовых батарей ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» отрабатывают способы размещения техники на различных позициях.

В учебном мероприятии задействовано более 100 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники, а также мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

Справочно:

Береговой ракетный комплекс «Бастион» обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 км. Время с момента получения приказа на марше до полного развертывания на боевых позициях составляет пять минут, после чего комплекс полностью готов к ведению стрельбы. Позиция комплекса может быть удалена от береговой линии на 200 км.

Особенностью берегового ракетного комплекса «Бал» является его высокая мобильность, быстрая смена позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки. Комплекс «Бал» способен поражать цели на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.

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