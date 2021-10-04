04.10.2021 (11:40)

Авиагруппа «Стрижи» поздравила Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов с 85-летием

Праздничное мероприятие в честь 85-летия со дня образования Челябинского высшего военного авиационного училища (1 января 2016 года переименовано в Челябинский филиал ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия») в котором приняли участие летчики авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи», прошло на аэродроме Шагол в Челябинске.

В торжественном построении личного состава училища приняли участие преподаватели, курсанты и выпускники училища, а также почетные гости – ветераны. С юбилеем военное учебное заведение поздравили главный штурман Военно-воздушных сил России полковник Анатолий Меняйло, начальник филиала генерал-майор Игорь Шведов, а также представители администрации Челябинской области.

Старейшее учебное заведение Военно-воздушных сил также поздравили летчики авиагруппы «Стрижи», которые выполнили в небе сложнейшие фигуры высшего пилотажа: групповые «бочки», перестроения, «петли Нестерова», зависания и развороты. Во время пилотирования летчики-асы выдерживали минимальные интервалы и дистанции между самолетами, а также выполняли элементы на сверхмалых высотах.

Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов было основано 1 октября 1936 года. В 1944 году училище награждено орденом Красного Знамени. За время существования в стенах учебного заведения подготовлено более 40 тысяч авиационных специалистов, в том числе 28 Героев Советского Союза, шесть Героев России, один выпускник удостоен звания Героя Социалистического Труда

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