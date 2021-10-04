04.10.2021 (11:30)
Танкисты ЗВО отработали различные виды общевойскового боя в условиях городской застройки
В Нижегородской области на полигоне Мулино завершилось двустороннее тактическое учение с военнослужащими гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО).
Танкисты в тесном взаимодействии с приданными им подразделениями различных родов войск отработали полный перечень тактических действий в обороне и наступлении как в лесистой местности, так и в населенных пунктах, как днем, так и ночью.
В учении приняли участие более 3,5 тыс. военнослужащих. В нем были задействованы танки Т-72Б3, Т-80У, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», реактивные системы залпового огня РСЗО «Град», «Ураган» – всего свыше 700 единиц вооружения, военной и специальной техники.
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