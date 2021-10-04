04.10.2021 (11:20)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье специалисты ремонтного подразделения сдали итоговую проверку

В рамках итоговой проверки за 2021 учебный год на войсковом стрельбище Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) военнослужащие ремонтной роты выполнили нормативы по специальной подготовке.

Экипажи ремонтных мастерских развернули МТО-АТ-М1 из походного положения, установили рабочие посты согласно схеме размещения мастерской на местности. Затем военнослужащие сдали нормативы по замене колеса в полевых условиях, а также по сварочным, слесарно-монтажным и шиноремонтным работам.

Итоговая проверка для военнослужащих ОГРВ ПРРМ проводится в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа. К ней привлекается 100% личного состава.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице