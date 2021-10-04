04.10.2021 (11:10)

В войсках ЗВО в Ленинградской области контрольная проверка за летний период обучения началась с ночных стрельб

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Ленинградской области, сдача контрольной проверки за летний период обучения началась с проведения ночных контрольных стрельб из вооружения бронетехники.

Военнослужащие выполнили стрельбу с ходу по статическим и динамическим мишеням на дальностях от 800 до 1200 м. из вооружения многоцелевых тягачей легкобронированных и бронетранспортеров БТР-82АМ.

Также в первую ночь контрольных занятий механики-водители МТ-ЛБ и водители БТР-82АМ сдали нормативы по вождению боевой техники с преодолением естественных преград в условиях ограниченного пространства.

Кроме того, в полевых условиях личный состав сдает нормативы по военной топографии, связи, военно-медицинской подготовке, тактической, специальной подготовке, а также радиационной, химической и биологической защите.

Необходимо отметить, что в ходе сдачи контрольной проверки военнослужащие выполняют боевые стрельбы из новейших автоматов Калашникова АК-12, а также ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

В практических мероприятиях на полигонах Кирилловский и Лужский задействовано более 400 единиц боевой техники.

В соответствии с указанием командующего войсками ЗВО более 50% контрольных стрельб будут проведены в ночное время.

Контрольная проверка за летний период обучения в соединениях и воинских частях ЗВО проводится под руководством командующих общевойсковыми объединениями. В целях соблюдения мер безопасности и исключения заноса инфекции в воинские коллективы контрольная проверка осуществляется комиссиями органов военного управления объединений и командования отдельных соединений ЗВО.

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