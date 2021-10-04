04.10.2021 (11:00)

В Нижегородской области танкисты ЗВО организовали засаду на колонну бронетехники условного противника

В Нижегородской области на полигоне Мулино военнослужащие отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) отработали организацию скрытых огневых позиций. Для начала в лесистой местности экипажи Т-72Б3 тщательно замаскировали боевые машины. Военнослужащие использовали еловые ветки и завалы деревьев.

Затем при обнаружении бронемашин условного противника экипажи открыли огонь по целям на расстоянии от 1,5 до 2 тыс. м. Уничтожив головную и замыкающую машины колонны, танкисты ЗВО уничтожили всю оставшуюся технику условного противника.

В мероприятии боевой подготовки приняло участие порядка 300 военнослужащих, было задействовано около 70 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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