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04.10.2021 (10:45)

В Челябинске среди юнармейцев состоялся городской турнир по армейскому рукопашному бою

В Челябинске среди юнармейцев состоялся городской турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный 80-летию Танкограда (оборонно-промышленного комплекса, созданного в Челябинске) и гвардейской Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО).

Всего в спортивном состязании приняло участие более 200 юнармейцев из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Троицка, Южноуральска, Брединского, Красноармейского, Саткинского, Троицкого районов Челябинской области, а также города Орска Оренбургской области. Победителям были вручены грамоты, а также памятки с подробной информацией о вкладе Танкограда в Победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии также приняли участие представители центра «Авангард», представители регионального отделения Бессмертного полка России, а также руководство «Федерации армейского рукопашного боя Челябинской области».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Спорт , Юнармия
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