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04.10.2021 (10:30)

Из Западного военного округа в осенний призыв 2021 года призовут 35 тысяч новобранцев

В рамках осеннего призыва 2021 года со сборных пунктов военных комиссариатов 26 субъектов Российской Федерации, расположенных в зоне ответственности Западного военного округа (ЗВО), в войска будет отправлено 35 тыс. человек.

Молодые люди будут прибывать к местам службы в составе призывных команд автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом. В пути команды новобранцев будут сопровождать представители воинских частей и врачи, организующие медицинское обеспечение на всём пути следования. Транспорт, на котором будут передвигаться призывники к месту службы, пройдет полную дезинфекционную обработку специалистами войск радиационной химической и биологической защиты ЗВО.

Перед отправкой в войска призывники будут обеспечены вещевым имуществом, банковскими и персональными электронными картами, индивидуальными рационами питания.

Сборные и призывные пункты обеспечены необходимым медицинским имуществом и более 70 тыс. тест-системами для экспресс-тестирования призывников и сопровождающих воинские команды, все сотрудники военных комиссариатов, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию.

Также все новобранцы смогут пройти вакцинацию от COVID-19 по прибытии в места службы. Для этих целей в медицинских учреждениях ЗВО для военнослужащих осеннего призыва зарезервировано более 20 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Западный военный округ
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