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04.10.2021 (09:30)

На Черноморском флоте началась контрольная проверка за летний период обучения

В соединениях и воинских частях Черноморского флота (ЧФ), дислоцированных на территории Крымского полуострова и Краснодарского края, под руководством командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова началась контрольная проверка за летний период обучения.

В ходе проверочных мероприятий будет оценено качество организации боевой подготовки и слаженность подразделений флота, состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка.

Военнослужащие ЧФ будут задействованы в двусторонних тактических учениях, в рамках которых командиры подразделений продемонстрируют свою самостоятельность в решении общего замысла боя, способность принимать нестандартные и неожиданные для противника решения, позволяющие захватить и удерживать инициативу в бою.

По приказу командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова батальонные тактические группы проведут учения совместно с экипажами кораблей и эскадрильями оперативно-тактической, морской и армейской авиации.

Корабельные группы, подразделения сухопутных войск, авиация и ПВО отработают задачи, как в наступлении, так и в обороне.

Контрольная проверка сил Черноморского флота за летний период проводится по утвержденному плану подготовки на 2021 год.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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