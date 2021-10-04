04.10.2021 (08:15)

Военнослужащие Улан-Удэнского гвардейского десантно-штурмового соединения отработали вождение боевых машин на полигоне «Сосновый бор»

На полигоне «Сосновый бор» в г. Улан-Удэ с личным составом десантно-штурмового батальона Улан-Удэнской гвардейской десантной штурмовой бригады проведено плановое занятие по вождению боевых машин.

Военнослужащие совершенствовали навыки вождения машин в составе подразделения, преодолевая различные препятствия и преодолевая открытые прямые участки трассы на максимально возможной скорости.

В ходе проведения вождения боевых машин личный состав отработал нормативы по посадке личного состава в БМП-2, проведение контрольного осмотра техники, выполнения команд экипажем по изменению направления движения.

Всего в вождении боевых машин было задействовано около 150 военнослужащих и порядка 15 единиц боевой и специальной техники десантно-штурмового батальона гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.

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