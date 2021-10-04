04.10.2021 (08:00)

В воинские части ВВО в Забайкалье продолжает поступать новая техника

В ремонтно-восстановительном подразделении общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкальском крае, продолжается перевооружение парка техники на более современные и новые образцы.

Так, на вооружение поступила уникальная, по своим характеристикам и составу, мастерская электроспецоборудования МЭС-БТМ на базе автомобиля Урал-43203. Она предназначена для проведения технического обслуживания и циклического ремонта электроспецоборудования, позволяет проводить технический осмотр и проверку снятых с машин неисправных приборов и агрегатов электрооборудования и стабилизатора, их разборку, дефектацию и устранение мелких неисправностей. Также позволяет проводить испытание без нагрузки в моторном режиме генераторов, стартеров и электродвигателей. пайку проводов и наконечников, техническую проверку и устранение неисправностей силового электрооборудования.

Важной особенностью новой машины является возможность производства всех видов работ в автономном режиме, а также в условиях низких температур.

Все необходимое оборудование размещается в кузове-кунге автомобиля, а время полного развертывания производственных мощностей и инструмента составляет всего лишь 20 минут.

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