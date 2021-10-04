04.10.2021 (07:45)

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае стартовала контрольная проверка войск за летний период обучения

Контрольной проверке подвергнуты около 30 воинских частей, в том числе части общевойсковой армии, соединение противовоздушной обороны и авиачасти армии ВВС и ПВО военного округа, а также соединения и части материально-технического обеспечения.

В ходе контрольной проверки военнослужащие в дневное и ночное время проведут боевые стрельбы из стрелкового оружия, а также с применением комплекса вооружения боевых машин, танков, артиллерийских систем. Экипажи боевых самолетов и вертолетов осуществят пуски ракет и нанесение бомбовых ударов. Помимо этого, состоятся контрольные занятия по тактической подготовке, а также вождению гусеничной и колесной техники.

Разведывательные, инженерные, медицинские подразделения, соединения управления, материально-технического обеспечения отработают выполнение задач по предназначению.

Специальные комиссии дадут объективную оценку полевой выучки, как отдельных военнослужащих, так и экипажей, расчетов – вплоть до соединения включительно.

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