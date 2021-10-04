Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.10.2021 (07:00)

Экипажи новейших вертолетов Ми-8МТПР-1 армии ВВС и ПВО ВВО подавили авиацию условного противника с помощью комплексов РЭБ

Экипажи новейших вертолетов радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 армии ВВС и ПВО Восточного военного округа подавили авиацию условного противника с помощью комплексов РЭБ установленных на борту вертолета.

В ходе выполнения плановых полетов вертолеты Ми-8мтпр-1 обнаружили неопознанные летательные аппараты на максимальной подлетной дальности. Пилоты своевременно и правильно оценили обстановку, провели классификацию и распознавание целей.

По команде с центра управления полетами экипажи армейской авиации ВВО применили средства противодействия и постановки помех по вертолетам и самолетам условного противника, полностью «ослепив» их на расстоянии в несколько сотен километров. 

Способность памяти комплекса РЭБ, установленного в вертолете, сохранять базу данных о разных средствах угрозы, позволила пилотам точно определить тип целей, подобрать под них и поставить наиболее эффективные помехи. Кроме того, военнослужащие в короткие сроки определили источник сигналов и провели оптимальное воздействие по воздушным объектам «противника», используя возможность хранения системой постановки помех большого объема характеристик технических средств.

Воздушное прикрытие вертолетов РЭБ осуществляли ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

Справочно:

Ми-8МТПР-1 – это вертолет - постановщик помех. Модификация отличается отсутствием рампы, зауженной левой сдвижной дверью и отсутствием части иллюминаторов, дополнительной антенной на хвостовой балке. Вертолёт оборудован комплексом РЭБ, станцией активных помех, которая полностью «ослепляет» противника в радиусе нескольких сотен километров.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Инженерная техника ВВО передана в Амурскую область для применения в чрезвычайных ситуациях
В ходе акции «День призывника» более тысячи школьников и студентов Амурской области посетили воинские части и парки «Патриот»
Впервые на международном учении «Селенга-2021» в Монголии, выполняются совместные полеты летным составом армейской авиации ВВО и ВВС Монголии на вертолетах Ми-8
В Южно-Сахалинске прошла военно-спортивная игра «Зарница»

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false