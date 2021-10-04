04.10.2021 (07:30)

Около 1,3 тыс. граждан будет призвано военными комиссариатами ВВО в Забайкальском крае в рамках стартовавшего осеннего призыва 2021 года

Военными комиссариатами Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае в рамках осеннего 2021 года призыва будет призвано и направлено в войска около 1,3 тыс. граждан.

В рамках борьбы с новой короновирусной инфекцией в военных комиссариатах Забайкальского края приняты все необходимые меры для исключения заболеваемости СOVID-19 и сезонными болезнями среди призывников. Сборный пункт и военные комиссариаты в муниципальных районах обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.

Помимо этого, все призывники пройдут обязательное тестирование на предмет наличия короновирусной инфекции, с использованием современных медицинских экспресс-тестов без забора крови.

Важной особенностью является то, что в военкоматах и на сборном пункте с призывниками будут работать только вакцинированные сотрудники.

Непосредственно на сборном пункте перед отправкой в воинские части призывники будут обеспечиваться необходимым вещевым имуществом, индивидуальным рационом питания на путь следования, электронными и банковскими картами, а также медицинскими средствами защиты и дезинфекции.

Первая отправка призывников запланирована на вторую половину октября. Осенний призыв в Восточном военном округе продлится до 31 декабря 2021 г.

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