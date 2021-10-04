04.10.2021 (06:30)

В Дальневосточном ВОКУ внедряют «сирийский опыт» в процесс обучения курсантов

В Дальневосточном Высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ), в программу обучения курсантов, активно внедряют боевой опыт, полученный Вооруженными силами России в ходе борьбы с терроризмом в Сирийской Арабской Республике.

Во время обучения армейской тактической стрельбе, курсанты активно обучаются ведению боя в городских условиях, где от каждого правильно сделанного движения, а также быстрого, точного выстрела зависит успешность действий целой группы. Для подготовки курсантов по новой системе была создана специальная полоса, на которой смоделировано множество типовых ситуаций скоротечного боя. Особенностью полосы стало применение подвижных исчезающих мишеней различного класса сложности, в том числе имитирующих воздушные малоразмерные дроны и автомобили «террористов-смертников», условно начиненные взрывчаткой.

Курсанты выполняют стрельбу в движении из неудобных положений: с качающихся бревен, наклонных и подвижных поверхностей и многом другом. Пройти полосу необходимо в ограниченное время с указанным лимитом боеприпасов.

Особенностью армейской полосы тактической стрельбы является ее прохождение на высоком пульсе. Перед стрельбой курсанты в составе подразделения совершают марш-броски, а также выполняют другие задачи с повышенной стрессовой нагрузкой.

Опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике позволяет в значительной мере повысить индивидуальную подготовку каждого военнослужащего, а также более эффективно применять современные технические средства разведки, связи и вооружения. Скоротечность вооруженных конфликтов заставляет военнослужащих не только быстрее принимать решения, но и подходить к решению задач более гибко и нестандартно.

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