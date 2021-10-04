04.10.2021 (06:02)

Инженерная техника ВВО передана в Амурскую область для применения в чрезвычайных ситуациях

Военная инженерная техника в количестве 6 единиц гусеничных плавающих транспортеров (ПТС) выделена командованием Восточного военного округа правительству Амурской области для использования в районах, подвергшихся затоплению вследствие паводков на территории Амурской области.

Решение о передаче военной техники инженерных войск Восточного военного округа было принято по обращению главы региона.

Гусеничные плавающие транспортеры будут применяться для осуществления транспортировки людей пострадавших от паводка, переправы через водные преграды автомобильной и другой вспомогательной техники, различных грузов при ведении спасательных работ.

Накануне ПТС были переданы в безвозмездное пользование представителям одной из пожарных частей Амурской области, передача состоялась в Хабаровске на территории одного из ремонтных заводов, где проходит обслуживание военной техники. Перед передачей плавающие транспортеры были полностью технически проверены, обслужены, перекрашены и подготовлены к дальнейшей эксплуатации.

Справочно:

ПТС - гусеничный плавающий транспортёр, предназначенный для транспортировки десанта, десантной переправы через водные преграды артиллерийских систем, колесных и гусеничных тягачей, бронетранспортёров, автомобилей, личного состава и различных грузов.

Транспортёр обладает хорошей маневренностью, высокой проходимостью и большим запасом плавучести, также может применяться в морских условиях при волнении моря до трех баллов.

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