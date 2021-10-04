04.10.2021 (05:54)

В ходе акции «День призывника» более тысячи школьников и студентов Амурской области посетили воинские части и парки «Патриот»

В ходе акции «День призывника», организованной представителями военного комиссариата Амурской области, более тысячи учащихся общеобразовательных, профессиональных и средних специальных образовательных учреждений городов Благовещенска, Белогорска и других населенных пунктов Амурской области посетили воинские части, а также парки «Патриот».

В ходе экскурсии молодые допризывники смогли увидеть современные образцы стрелкового вооружения, среди которых новейшие автоматы АК-12 с дневными и ночными системами прицеливания, пулеметы «Печенег», военнослужащими соединения были представлены современные образцы экипировки «Ратник», новейшие средства связи комплексов «Акведук» и «Азарт», современные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Лесочек», способные подавить любые источника радиосигнала. Также молодые ребята увидели новые образцы полевой, повседневной и спортивной формы одежды, новые виды рационов сухого пайка для военнослужащих.

В Белогорском гарнизоне Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), более 200 школьников города и Белогорского района побывали в военном городке артиллерийского соединения.

Особое внимание было уделено армейской жизни и быту военнослужащих. Школьники посетили казарменные помещения и столовые военных городков. Особый интерес у посетителей вызвала система электронного учета питающихся в столовой военнослужащих, а также большой выбор холодных блюд.

В ходе экскурсии в парке «Патриот», ребята увидели, как современные образцы вооружения и военной техники, стоявшей на вооружении Советской и Российской армий, так и технику периода Великой отечественной войны. В партизанской деревне посетители познакомились с элементами жизни и быта Советских партизан, боровшихся с немецко-фашистскими захватчиками в глубоком тылу.

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