04.10.2021 (05:47)

Впервые на международном учении «Селенга-2021» в Монголии, выполняются совместные полеты летным составом армейской авиации ВВО и ВВС Монголии на вертолетах Ми-8

На совместном российско – монгольском учении «Селенга-2021», которое проходит на территории Монголии, задействована армейская авиация Восточного военного округа, летный состав которой впервые выполняют полеты совместно с летчиками ВВС Монголии на вертолетах Ми-8.

Личный состав ВКС России и ВВС Монголии совместно проводят подготовку к полетам, обслуживание авиационной техники и обмениваются опытом.

Сложность выполнения тренировочных полетов заключается в том, что аэродром «Налайх», где временно базируется авиационная техника, и полигон «Дойтын Ам» расположены в высокогорном районе, высота которых превышает 1,6 тысяч метров над уровнем моря. Условия размещения требуют от летного состава особенной и тщательной подготовки в технике пилотирования.

В ходе практического применения армейской авиации на совместном российско-монгольском учении «Селенга-2021» впервые будет выполнен новый тактический прием «Клещи». Авиационное звено Ми-24 разделяются в воздухе, после чего с двух противоположных флангов одновременно парами выходят на боевой курс.

Впервые на ежегодном учении Селенга на вертолетах Ми-8 одновременно будет отработан один из сложнейших элементов по эвакуации раненых с учебного поля боя российской и монгольской стороны. Также впервые на международном учении будет проведено воздушное минирование участков местности в наиболее вероятных местах перемещения условного противника.

Помимо этого, в ходе этапа боевых действий, на вертолетах МИ-8амтш «Терминатор» в заданный район будет доставлен тактический десант дружественных стран для уничтожения условного противника.

Напомним, что в текущем году на международном учении «Селенга-2021» задействованы военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия и подразделения ВС Монголии общей численностью порядка 1,5 тысяч человек и более 200 единиц военной техники.

Тактическое учение, направленное на борьбу с международным терроризмом, проводится в канун 100-летия создания Вооруженных сил Монголии и в преддверии 100-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.

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