04.10.2021 (05:36)

Северный флот принял участие в праздновании 105-летия города-героя Мурманска

В воскресенье в городе-герое Мурманске в честь 105-летия прошёл комплекс торжественных мероприятий, в которых приняли участие военнослужащие и творческие коллективы Краснознамённого, ордена Ушакова Северного флота.

На улице Комсомольской для мурманчан была развёрнута выставка вооружения и военной техники сухопутных и береговых войск и войск ПВО Северного флота: бронетранспортёры БТР-80, реактивные системы залпового огня «Град», двухзвенные снегоболотоходы «Алеут», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», пусковые установки от ЗРК С-400 «Триумф», берегового ракетного комплекса «Бастион» и другая техника.

На проспекте Ленина перед зрителями выступила группа военнослужащих отдельной Краснознамённой Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота. Морские пехотинцы продемонстрировали приёмы рукопашного боя и искусство владения стрелковым оружием.

Со сцены жителей Мурманска поздравили с юбилеем артисты ансамбля песни и пляски Северного флота. Они исполнили танцевальные номера и несколько песен, в том числе – неофициальный гимн Северного флота – песню «Прощайте, скалистые горы», написанную во время Великой Отечественной войны в Заполярье композитором Евгением Жарковским на стихи поэта Николая Букина, воевавшего на полуострове Рыбачий.

В рамках празднования Дня города прошла также традиционная информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в ВС РФ – твой выбор». Рядом с выставкой военной техники был развёрнут мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту. С 11 до 17 часов все желающие поступить на военную службу в береговые части и на корабли Северного флота имели возможность получить там консультации и юридическую помощь по всем интересующим их вопросам, касающимся прохождения военной службы.

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