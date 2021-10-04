04.10.2021 (03:00)

Спецназовцы из Пакистана посетили музеи Краснодара и ознакомились с богатой историей России и Кубани

Организаторы военных учений «Дружба-2021» познакомили военнослужащих подразделений спецназа Вооруженных сил РФ и Исламской Республики Пакистан с богатой историей России и Кубани.

В выходные дни для гостей были устроены экскурсии в краевую столицу. Пакистанские военнослужащие с интересом осмотрели Краснодар, а также побывали в городском зале Боевой славы и интерактивном музее «Россия - моя история!».

Военнослужащим из Пакистана в интерактивном музее «Россия - моя история!» была представлена экспозиция общей площадью более 7,5 тысяч квадратных метров. В 40 залах гости посетили выставки «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе» (1914–1945 гг.) и «Россия – Моя история» (1945–2016 гг.), а также лекторий с интерактивными планшетами, проекторами, мониторами и кинозалами.

Кроме того, профессиональные экскурсоводы на английском языке рассказали зарубежным гостям об истории региона, а также о культуре народов, населяющих Кубань.

По отзывам пакистанских военнослужащих наибольший интерес у них вызвали «живые книги», которые выглядят как настоящие книги, однако текст на их страницах появляется в момент прикосновения.

Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2021» проходит в период с 28 сентября по 9 октября 2021 г. и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.

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