03.10.2021 (22:16)

Столичная «Юнармия» подвела итоги первой пятилетки

В последних числах сентября в концертном зале Московского Дворца пионеров на Воробьевых горах состоялся второй слёт регионального отделения «Юнармии» и заседание штаба, в котором участвовал председатель ДОСААФ Москвы В. Ниниченко.

На слёте отмечалось, что за пять лет в ряды движения вступило более 29 тысяч юных москвичей, 9 тысяч юнармейцев прошли обучение по модульным программам дополнительного образования, которые проводились, в том числе, на площадках ДОСААФ столицы.

В своем выступлении на слёте начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Москвы Герой России, депутат Госдумы восьмого созыва, генерал-полковник В. Шаманов отметил активное участие юнармейцев в более чем пяти тысячах мероприятий, среди которых участие в военных парадах, встречи с фронтовиками, патронатная работа, маршруты памяти по местам сражений, волонтерская, поисково-исследовательская деятельность. Он также подчеркнул необходимость внедрения новых форм организации взаимодействия «Юнармии» с различными организациями, воинскими частями, учреждениями культуры, волонтерским движением.

Участники слёта заслушали отчёт контрольно-ревизионной комиссии, утвердили новых членов штаба. Состоялась и церемония награждения наиболее отличившихся участников движения.

Благодарственные письма мэра Москвы им вручил председатель Мосгордумы А. Шапошников, благодарственные письма департамента образования и науки города Москвы - директор столичного центра «Патриот. Спорт» М. Кучушев. Медали Минобороны России, награжденные получили из рук генерал-майора И. Сергиенко, а медали и благодарности ДОСААФ - председателя ДОСААФ столицы, полковника медицинской службы В. Ниниченко.

Делегатов и гостей слёта поздравили творческие коллективы московских юнармейцев.

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