Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.10.2021 (22:16)

Столичная «Юнармия» подвела итоги первой пятилетки

В последних числах сентября в концертном зале Московского Дворца пионеров на Воробьевых горах состоялся второй слёт регионального отделения «Юнармии» и заседание штаба, в котором участвовал председатель ДОСААФ Москвы В. Ниниченко.

На слёте отмечалось, что за пять лет в ряды движения вступило более 29 тысяч юных москвичей, 9 тысяч юнармейцев прошли обучение по модульным программам дополнительного образования, которые проводились, в том числе, на площадках ДОСААФ столицы.

В своем выступлении на слёте начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Москвы Герой России, депутат Госдумы восьмого созыва, генерал-полковник В. Шаманов отметил активное участие юнармейцев в более чем пяти тысячах мероприятий, среди которых участие в военных парадах, встречи с фронтовиками, патронатная работа, маршруты памяти по местам сражений, волонтерская, поисково-исследовательская деятельность. Он также подчеркнул необходимость внедрения новых форм организации взаимодействия «Юнармии» с различными организациями, воинскими частями, учреждениями культуры, волонтерским движением.

Участники слёта заслушали отчёт контрольно-ревизионной комиссии, утвердили новых членов штаба. Состоялась и церемония награждения наиболее отличившихся участников движения. 

Благодарственные письма мэра Москвы им вручил председатель Мосгордумы А. Шапошников, благодарственные письма департамента образования и науки города Москвы - директор столичного центра «Патриот. Спорт» М. Кучушев. Медали Минобороны России, награжденные получили из рук генерал-майора И. Сергиенко, а медали и благодарности ДОСААФ -  председателя ДОСААФ столицы, полковника медицинской службы В. Ниниченко.  

Делегатов и гостей слёта поздравили творческие коллективы московских юнармейцев.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Тульские юнармейцы посетили гвардейский парашютно-десантный полк имени Дмитрия Донского
Юнармейцы из Бурятии заняли первое место во всероссийской военно-спортивной игре "Победа"
Более 1 тыс. юнармейцев приняли участие в военно-патриотических мероприятиях на территории Республики Дагестан
Военнослужащие дальней авиации организовали для школьников занятие по военной подготовке

Метки:
Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false