03.10.2021 (21:47)

Курсанты МосВОКУ совершат двухдневный 85-километровый марш

С 6 по 7 октября курсанты выпускного курса Московского высшего общевойскового командного училища совершат пеший 85-километровый марш по маршруту, которым в 1941-м выдвигался на передовую для обороны Москвы сводный полк кремлёвцев.

По пути следования к курсантам МВОКУ присоединятся студенты московских вузов, юнармейцы, и участники патриотических и общественных организаций. Всего в шествии примет участие около 300 курсантов училища.

В ходе совершения марша курсанты отдадут воинские почести в местах воинской славы погибших защитников Отечества. По завершению Марша будущие офицеры примут участие в церемонии возложения венков у Мемориала «Кремлевским курсантам, воинам 1941 посвящается» в с. Ярополец, торжественном митинге и награждении участников марша.

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