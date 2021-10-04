04.10.2021 (02:30)

Участникам российско-алжирского учения в Северной Осетии возведен новейший автономный полевой лагерь АПЛ-500

Для комфортного проживания участников совместного российско-алжирского учения войск, на полигоне Тарское Южного военного округа (ЮВО) в Республике Северная Осетия-Алания возведен новейший автономный полевой лагерь АПЛ-500.

Лагерь состоит из каркасных палаток, выполненных из современных композитных материалов. АПЛ-500 предусмотрен для размещения 500 военнослужащих, одна палатка рассчитана для проживания 16 человек. Качество материалов, удобство и продуманность лагеря отвечают самым высоким требованиям комфортного проживания в полевых условиях.

Лагерь оснащен кухней, прачечной, душевыми кабинами, туалетами, дизель-генераторными установками, обеспечивающими бесперебойное электроснабжение. Комфортную температуру в палатках в летнее время обеспечивают кондиционеры, а в холодное время – мощные обогреватели.

Также лагерь оборудован осветительными мачтами, резиновыми дорожками, системами охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения с выводом видеосигнала на мониторы дежурной смены.

В мероприятиях задействуют около 40 единиц боевой и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры, автомобильная техника повышенной проходимости, 120-мм возимые минометы «Сани», беспилотные летательные аппараты, штурмовая и армейская авиация ЮВО.

Международные совместные мероприятия проводятся в соответствии с планом международного военного сотрудничества и направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества стран.

Учение продлится до 11 октября текущего года. В мероприятиях задействовано около 80 военнослужащих ЮВО мотострелковых соединений, дислоцированных на Северном Кавказе, и порядка 80 военнослужащих Вооруженных сил Алжира.

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