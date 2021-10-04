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04.10.2021 (00:05)

Главком ВМФ заслушал начальников профильных управлений Главного командования о ходе швартовных испытаний корвета «Ретивый».

Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов  заслушал начальников профильных управлений Главного командования ВМФ о ходе швартовных испытаний корвета «Ретивый» проекта 2030 , построенного на предприятии Объединенной судостроительной корпорации  «Северная верфь»  в Санкт-Петербурге.

В настоящее время на корабле проверяется работа главной энергетической установки, дизельгенераторов, систем жизнеобеспечения и живучести корвета. К швартовным испытаниям привлечены контрагенты, задействованные в постройке корабля.

Адмирал Николай Евменов поставил ответственным должностным лицам задачу  и далее тесно взаимодействовать с Объединенной судостроительной корпорацией и с предприятием «Северная верфь» по вопросам соблюдения графика испытаний корвета «Ретивый» 

Экипаж  корвета «Ретивый», прошел  комплексную подготовку в Объединенном учебном центре Военно-Морского Фота   по программам, которые учитывают внедренные на этом корабле новые технологические решения и, в частности, касающиеся радиотехнического вооружения корабля, а также других корабельных систем».

«Такие корабли, как корвет «Ретивый» флоту, несомненно, нужны. Они могут эффективно выполнять задачи в составе отрядов и группировок боевых кораблей. Эта эффективность уже подтверждена. Все те характеристики, которыми обладает корвет «Ретивый»,  подтверждают высокое качество работ, которого достиг завод «Северная верфь» в строительстве кораблей этого класса », - подчеркнул Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов  

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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