04.10.2021 (00:05)

Главком ВМФ заслушал начальников профильных управлений Главного командования о ходе швартовных испытаний корвета «Ретивый».

Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов заслушал начальников профильных управлений Главного командования ВМФ о ходе швартовных испытаний корвета «Ретивый» проекта 2030 , построенного на предприятии Объединенной судостроительной корпорации «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

В настоящее время на корабле проверяется работа главной энергетической установки, дизельгенераторов, систем жизнеобеспечения и живучести корвета. К швартовным испытаниям привлечены контрагенты, задействованные в постройке корабля.

Адмирал Николай Евменов поставил ответственным должностным лицам задачу и далее тесно взаимодействовать с Объединенной судостроительной корпорацией и с предприятием «Северная верфь» по вопросам соблюдения графика испытаний корвета «Ретивый»

Экипаж корвета «Ретивый», прошел комплексную подготовку в Объединенном учебном центре Военно-Морского Фота по программам, которые учитывают внедренные на этом корабле новые технологические решения и, в частности, касающиеся радиотехнического вооружения корабля, а также других корабельных систем».

«Такие корабли, как корвет «Ретивый» флоту, несомненно, нужны. Они могут эффективно выполнять задачи в составе отрядов и группировок боевых кораблей. Эта эффективность уже подтверждена. Все те характеристики, которыми обладает корвет «Ретивый», подтверждают высокое качество работ, которого достиг завод «Северная верфь» в строительстве кораблей этого класса », - подчеркнул Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов

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