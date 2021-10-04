04.10.2021 (00:00)

4 октября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечают День Космических войск

Сегодня организационно космические войска входят в состав Воздушно-космических сил Российской Федерации и выполняют задачи в составе воинских частей космодрома Плесецк, 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения), Главного испытательного космического центра им.Германа Титова, Главного центра предупреждения о ракетном нападении, Главного центра разведки космической обстановки. Подготовку профессиональных офицерских кадров для Космических войск осуществляет Военно-космическая академия им.А.Ф.Можайского.

В настоящее время в космических войсках создана и функционирует эффективная подготовки, запуска и управления отечественными космическими аппаратами различного назначения, орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки.

Военнослужащие и гражданский персонал успешно решают задачи применения и наращивания боевых возможностей систем предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства, восполнения и управления орбитальной группировкой информационных систем и комплексов военного и двойного назначения, обучения и подготовки кадров будущих офицеров.

В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2021 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС провели более 3,5 тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение около 1700 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты более 1450 космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования около 270 космических объектов, выдали 15 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а (также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств.

В течении текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 110 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет, и ракет космического назначения.

Боевые расчеты Государственного испытательного космодрома Плесецк провели 4 пуска ракет космического назначения класса «Союз-2» с космическими аппаратами военного назначения и 1 пуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Специалисты Главного испытательного космического центра им.Г.С.Титова обеспечили проведение 15 пусков ракет космического назначения с космодрома Плесецк, Восточный и Байконур, с выводом на орбиту 258 отечественных и иностранных космических аппаратов.

В текущем году дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления космических войск провели свыше 520 тысяч сеансов управления космическими аппаратами российской орбитальной группировкой.

Кроме того, в ходе выполнения задач несения боевого дежурства дежурные силы выполнили свыше 83 тысяч сеансов обеспечения управления космическими аппаратами по 93 космическим аппаратам.

В войсках активно ведется работа по вводу в эксплуатацию новейших образцов вооружения, военной и специальной техники. Боевое дежурство несут радиолокационные станции нового поколения «Воронеж» системы предупреждения о ракетном нападении, созданные по технологии высокой заводской готовности в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском, Красноярских краях.

Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области.

В рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства космические войска продолжают работу по созданию специализированных наземных средств контроля космического пространства нового поколения. До 2025 года на территории России планируются развернуть более 12 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов. Первый лазерно-оптический комплекс нового поколения успешно выполняет задачи боевого дежурства по контролю космического пространства на территории Алтайского края.

В настоящие время в воинских частях Главного испытательного космического центра эксплуатируется более 300 современных и модернизированных средств управления космическими аппаратами.

Кроме того, активно ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов Главного испытательного космического центра им.Г.С.Титова. Ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит перейти к новым технологиям управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки и сократить в несколько раз перечень модификаций технических средств управления предыдущих поколений.

В целом для переоснащения соединений и воинских частей космических войск перспективными образцами вооружения в настоящие время ведутся около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию в ближайшие годы систем и комплексов нового поколения.

Космические войска Воздушно-космических сил России решают широкий спектр задач, основными из которых являются:

наблюдение за космическими объектами и выявление угроз России в космосе и из космоса;

обеспечение высших звеньев управления достоверной информацией об обнаружении стартов баллистических ракет и предупреждения о ракетном нападении;

осуществление запусков космических аппаратов, управления и поддержания в установленном составе и готовности к применению спутниковых систем военного и двойного (военного и гражданского) назначения и средств их запуска.

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