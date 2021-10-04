04.10.2021 (08:44)

Участники совместного российско-алжирского учения совершили увлекательную экскурсию по историческим памятным местам Осетии

Участники международного совместного российско-алжирского учения, впервые проводимого на полигоне Тарский Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии, совершили увлекательную экскурсию по историческим памятным местам Осетии.

Маршрут пролегал по Куртатинскому ущелью, которое интересно не только своими завораживающими пейзажами, но и многочисленными историческими, природными и архитектурными памятниками. ? Узкая, извилистая и невероятно красивая дорога вела через все ущелье. Виды снежных вершин захватывали дух. Первая и самая уникальная достопримечательность – это Дзивгисская скальная крепость, построенная в ХIII веке, как оборонительное сооружение. Гости прошлись по таинственным каменным коридорам древнего сооружения. Далее дорога вела вглубь ущелья, где находится Аланский Успенский мужской монастырь. Алжирские коллеги с восторгом любовались его архитектурными постройками.

Международное совместное учение проводится в соответствии с планом международной деятельности и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества стран.

Учение продлится до 12 октября, в нем принимают участие около 200 военнослужащих с обеих сторон, задействовано около 40 единиц боевой и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры, автомобильная техника повышенной проходимости, 120-мм возимые минометы «Саня», беспилотные летательные аппараты, штурмовая и армейская авиация ЮВО.

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