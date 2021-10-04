Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.10.2021 (10:00)

С участниками совместного российско-алжирского учения проведены первые стрельбы из нового автомата Калашникова АК-12 в Осетии

Участники международного совместного российско-алжирского учения, впервые проводимого на полигоне Тарский Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии-Алании, провели первые тренировки по огневой подготовке с применением новейшего автомата АК-12.

Занятия по огневой подготовке с личным составом Алжирской национальной народной армии проводились на нескольких учебных местах, где отрабатывались нормативы изготовки к бою, выполнение упражнений контрольных стрельб УКС-1 из автомата АК-12 и упражнение контрольных стрельб УКС-2.

Военнослужащие выполняли стрельбу с места по неподвижным и движущимся целям из различных положений и сменой огневой позиции.

Международное совместное учение проводится в соответствии с планом международной деятельности и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества стран.

Учение продлится до 12 октября, в нем принимают участие около 200 военнослужащих с обеих сторон, задействовано около 40 единиц боевой и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры, автомобильная техника повышенной проходимости, 120-мм возимые минометы «Сани», беспилотные летательные аппараты, штурмовая и армейская авиация ЮВО.

Справочно:

АК-12 разработан концерном «Калашников» в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, на вооружение был принят в конце 2018 года, по сравнению с предыдущими поколениями обладает повышенной эргономикой и кучностью стрельбы.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Спецназовцы России и Пакистана преодолели уникальную огненно-штурмовую полосу и выполнили штурм здания в ходе учения «Дружба-2021» на Кубани
Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» Черноморского флота проходит проливы в направлении Средиземного моря
Крымские юнармейцы приняли участие во всероссийской военно-спортивной игре «Победа»
На полигоне Тарский ЮВО в Северной Осетии прошла торжественная церемония открытия первого международного российско-алжирского учения

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false