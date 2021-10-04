04.10.2021 (08:34)

Разнородная группировка корабельных сил Каспийской флотилии вышла в море для проведения двустороннего командно-штабного учения

Разнородная группировка корабельных сил Каспийской флотилии (КФл) вышла из пункта базирования Махачкала в назначенный район Каспийского моря для проведения двустороннего командно-штабного учения (ДКШУ).

В рамках ДКШУ экипажам кораблей предстоит выполнить учебно-боевые задачи по предназначению в сложных условиях обстановки и действовать по вводным, поступающим с командного пункта флотилии.

Корабельная группа после выхода и занятия назначенного района Каспийского моря будет отрабатывать контрольно-разведывательный поиск мин с использованием контактных тралов и их уничтожение путём выполнения боевых стрельб из штатного вооружения кораблей.

В открытом море экипажи артиллерийских катеров и тральщиков отработают противоминное обеспечение развёртывания сил КФл и противоподводно-диверсионную оборону кораблей и катеров при стоянке на рейде. Также корабельным группам КФл предстоит отработать совместные действия по плаванию в едином походном ордере, отражению средств воздушного нападения условного противника со стрельбой по воздушным целям и ведению учебного морского боя.

Кроме того в ходе морских учений корабельная группировка Каспийской флотилии выполнит практические ракетные и артиллерийские стрельбы по поражению критически важных береговых объектов и корабельных группировок условного противника с применением комплекса высокоточного ракетного оружия.

Всего в корабельном тактическом учении принимают участие экипажи более 20 боевых кораблей флотилии, в их числе ракетный корабль «Дагестан», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», малые артиллерийские корабли, базовые тральщики, катера, а также суда обеспечения.

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