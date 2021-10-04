04.10.2021 (01:00)

Спецназовцы России и Пакистана преодолели уникальную огненно-штурмовую полосу и выполнили штурм здания в ходе учения «Дружба-2021» на Кубани

В ходе совместного российско-пакистанского учения «Дружба-2021» подразделения специального назначения России и Пакистана преодолели уникальную огненно-штурмовую полосу на полигоне Молькино в Краснодарском крае.

В рамках учения, которое стартовало 28 сентября с.г., военнослужащие двух стран в составе штурмовых групп в полной экипировке с более чем 10 килограммами дополнительного веса, с автоматами АК-12 и пулеметами Калашникова преодолели 150 метровую полосу препятствий.

Огненно-штурмовая полоса включает в себя порядка 40 препятствий такие как, двухметровые стены, канатные дороги, подвесные мосты, разрушенные здания, лабиринты, участки проволочных заграждений. Для преодоления огненно-штурмовой полосы военнослужащие должны быть физически выносливы, морально устойчивы и профессионально подготовлены.

Также подразделения прошли штурмовую подготовку, изучили действия штурмовой группы при штурме и зачистке помещения с применением новейших комплектов разминирования ОВР-3Ш.

Учение на полигоне Молькино продлятся до 9 октября, в нем принимает участие около 200 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан.

Целью учения является обмен опытом между подразделениями спецназа, полученным в ходе ведения современных боевых действий.

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