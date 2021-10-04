Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.10.2021 (01:00)

Спецназовцы России и Пакистана преодолели уникальную огненно-штурмовую полосу и выполнили штурм здания в ходе учения «Дружба-2021» на Кубани

В ходе совместного российско-пакистанского учения «Дружба-2021» подразделения специального назначения России и Пакистана преодолели уникальную огненно-штурмовую полосу на полигоне Молькино в Краснодарском крае.

В рамках учения, которое стартовало 28 сентября с.г., военнослужащие двух стран в составе штурмовых групп в полной экипировке с более чем 10 килограммами дополнительного веса, с автоматами АК-12 и пулеметами Калашникова преодолели 150 метровую полосу препятствий.

Огненно-штурмовая полоса включает в себя порядка 40 препятствий такие как, двухметровые стены, канатные дороги, подвесные мосты, разрушенные здания, лабиринты, участки проволочных заграждений. Для преодоления огненно-штурмовой полосы военнослужащие должны быть физически выносливы, морально устойчивы и профессионально подготовлены.  

Также подразделения прошли штурмовую подготовку, изучили действия штурмовой группы при штурме и зачистке помещения с применением новейших комплектов разминирования ОВР-3Ш.

Учение на полигоне Молькино продлятся до 9 октября, в нем принимает участие около 200 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан.

Целью учения является обмен опытом между подразделениями спецназа, полученным в ходе ведения современных боевых действий.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» Черноморского флота проходит проливы в направлении Средиземного моря
Крымские юнармейцы приняли участие во всероссийской военно-спортивной игре «Победа»
На полигоне Тарский ЮВО в Северной Осетии прошла торжественная церемония открытия первого международного российско-алжирского учения
Военные полицейские ЮВО обеспечивают поддержание правопорядка в ходе международного учения «Дружба-2021»

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false