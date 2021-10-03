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03.10.2021 (17:52)

В Санкт-Петербурге объявили открытым чемпионат ВС РФ по водно-спасательному многоборью

Сегодня, 3 октября, в спортивном комплексе «Плавательный» филиала ЦСКА (СКА, г. Санкт-Петербург) состоялась торжественная церемония открытия чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по водно-спасательному многоборью, соревновательная программа которого пройдёт в период с 3 по 5 октября.

С приветственным словом к участникам соревнований выступил начальник команды – старший тренер спортивной команды ЦСКА по плаванию и прыжкам в воду майор Алексей Аленин, пожелав удачи и хороших результатов спортсменам.

В соревнованиях в рамках чемпионата примут участие 70 пловцов в составе 4 команд Западного военного округа, Южного военного округа, Центрального спортивного клуба Армии и Военного института физической культуры.

Комплекты наград будут разыгрываться как в личном, так и в командном первенстве на дистанциях 50 м, 100 м, 200 м в комбинированном спасении, в буксировке манекена в ластах, в смешанной комбинированной эстафете, в бросании спасательного линя -12,5м, в транспортировке манекена, в транспортировке манекена в ластах, в смешанной эстафете с транспортировкой манекена, в суперспасении, в плавании с препятствиями и в смешанной эстафете с препятствиями.

Старт соревнований чемпионата начался с комбинированного спасения среди женщин на дистанции 100 метров.

Подведение итогов, церемония награждения и закрытия чемпионата ВС РФ по водно-спасательному многоборью состоится 5 октября в СК «Плавательный» (ЦСКА/Санкт-Петербург).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Соревнования
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