03.10.2021 (17:45)

Рядовой спортроты ЦСКА, г. Самара выиграл Первенство России по летнему биатлону в г. Чайковский

В Чайковском завершилось Первенство России по летнему биатлону, участниками которого стали юноши и девушки 17-18 лет из 18 субъектов страны. В первые дни соревнований состоялись спринтерские гонки в формате кросса, затем спортсмены пробежали индивидуальные гонки на лыжероллерах. Участники преодолели дистанции от 3 до 12,5 км.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Михаил Морилов из г. Ханты-Мансийска выиграл золотую медаль в индивидуальной гонке. Армеец показал на дистанции результат 36.15,8, что позволило уверенно обойти соперников: Савелия Коновалова из Свердловской области («серебро» 36.47,2) и Егора Елисеева из Ульяновской области («бронза» 37.05,3).

Спортивный сезон биатлониста продолжается. Впереди два старта - в декабре 2021 года и в январе 2022 года: Всероссийское соревнование «Приз памяти П. Ямалеева» в г. Уфе и Первенство России в Ижевске, которое станет отборочным на Первенство Мира и Европейский Юношеский Олимпийский Фестиваль.

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