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03.10.2021 (18:35)

Нахимовцы филиала Нахимовского ВМУ в г. Калининграде посетили цикл мероприятий, посвящённых 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского

Библиотека филиала Нахимовского НВМУ в Калиниграде присоединилась к общероссийским празднованиям 800–летия со дня рождения Святого Благоверного князя Александра Невского.

С учётом возрастных особенностей и возможностей восприятия информации был организован цикл мероприятий для нахимовцев 5-8 классов – библиотечный кинозал с просмотром фильма режиссёра Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», библиографический обзор литературы «История России в событиях и лицах. Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа», библиотечный урок по знакомству и работе с различными источниками информации о жизни и делах великого князя Александра Невского с творческим компонентом.

Нахимовцы расширили и закрепили знания о жизни и деятельности Александра Невского. С интересом познакомились с книжно-иллюстративными экспозициями «Жизнь ради Отчизны», «Боевым награждается орденом» с возможностью доступа к электронным ресурсам посредством QR-кодов, сетью Интернет.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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