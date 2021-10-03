03.10.2021 (17:31)

Российский государственный архив Военно-Морского Флота принимает активное участие в историко-документальной выставке «Александр Невский и его образ в исторической памяти»

В Выставочном зале федеральных архивов в г. Москве (ул. Большая Пироговская, 17) открылась историко-документальной выставки «Александр Невский и его образ в исторической памяти», посвященной 800-летию со дня рождения правителя, стоявшего у истоков нашей государственности, и небесного покровителя России.

Активное участие в этой уникальной выставке принимает Российский государственный архив Военно-Морского Флота. Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов поприветствовал инициативу руководства и сотрудников Российского государственного архива Военно-Морского Флота, отметив, что «военно-историческая работа, направленная на популяризацию выдающихся российских полководцев, военных деятелей очень актуальна в настоящее время и позволяет чувствовать большую ответственность за сохранение исторической памяти и продолжение отечественных традиций военного искусства».

Организаторы выставки – Росархив, Российский государственный архив древних актов, Российское историческое общество, при поддержке фонда «История Отечества».

Выставка посвящена личности и деяниям князя Александра Невского, увековечению его памяти, и приурочена к знаменательной дате – перенесению мощей великого князя Александра Невского из Рождественского монастыря г. Владимира в Троицкий монастырь г. Санкт-Петербурга (Александро-Невская Лавра). 11 августа 1723 г. по повелению Петра Великого мощи Александра Невского были вывезены из Владимира, 1 октября 1723 г. доставлены в Шлиссельбург, а 30 августа 1724 г. – торжественно перенесены в Александро-Невскую церковь Александро-Невского монастыря. 12 сентября Русская Православная Церковь отмечает перенесение мощей благоверного князя Александра Невского, заступника земли русской.

В экспозиции впервые представлены хранящиеся в Российском государственном архиве древних актов уникальные летописные свидетельства о жизни и трудах князя Александра Невского, подлинные архивные документы и музейные предметы, положившие начало его почитанию как святого, документы о перенесении чудотворных мощей из Владимира в Санкт-Петербург, об использовании образа полководца в наградной системе Российской империи – СССР – Российской Федерации.

Экспозицию выставки открывают летописные свидетельства о начале самостоятельной деятельности Александра (1236 г.), его женитьбе на княжне Александре (1239 г.), знаменательной Невской битве 1240 г., которая дала князю имя Невский, его конфликте с новгородцами (1240 г.) и возвращении в Новгород для спасения русских земель от иностранной агрессии (1241 г.), Ледовом побоище (1242 г.), переговорах с ханами Золотой Орды (1247 г. и 1252 г.). В экспозицию включена Киевская летопись в списке XVI в., которую использовали в своих трудах первые русские историки В.Н. Татищев и Н.М. Карамзин. Факты из жизни Александра Невского проиллюстрированы миниатюрами Лицевого летописного свода середины XVI в. и планами Новгорода, Пскова, Изборска. Систему взаимоотношений князей с Новгородской феодальной республикой представляет подлинная договорная грамота Новгорода Великого с великим князем владимирским и тверским Ярославом Ярославичем 1270 г. В экспозицию включены подлинные духовные грамоты потомков Александра Невского – великих князей Ивана Калиты, Ивана Красного, Дмитрия Донского, свидетельствующие о почитании его памяти в роду Калитичей.

Центральное место на выставке занимают рукописи, содержащие редакции жития св. Александра Невского, в том числе Софийская I летопись старшего извода в списке второй половины 1470-х гг. и Степенные книги царского родословия. Софийская II летопись сохранила свидетельство об утрате мощей святого во время опустошительного пожара во Владимире. В экспозиции представлены документальные свидетельства о прославлении Александра Невского в ряду других чудотворцев на церковном соборе 1547 г. Имя св. Александра Невского под 23 ноября читается в кратком «Указце» об установлении празднования новым чудотворцам и в ноябрьских Четьях-Минеях середины XVI столетия.

Посетители выставки увидят подлинную грамоту Ивана Грозного от 30 ноября 1576 г. о пожаловании земель Владимирскому Рождественскому монастырю, в котором находился саркофаг с чудотворными мощами св. Александра Невского. О почитании князя на протяжении столетий свидетельствуют представленные в экспозиции архивные документы, планы и виды храмов в его честь, иконописные образцы и иконы, богослужебные книги.

Обращение Петра I к образу князя-воина было связано с длительной Северной войной (1700–1721 гг.), завершившейся Ништадтским миром и провозглашением Российской империи. На выставке представлена Реляция о заключении мира со Швецией с описанием торжества поднесения и принятия государем титула «Отца Отечества, Императора Всероссийского Петра Великого» с собственноручной правкой Петра I, а также документы по истории строительства Александро-Невской лавры, о порядке организации перенесения чудотворных мощей и создании в середине XVIII в. шедевра барочного искусства – гробницы для раки св. Александра Невского. Впервые посетители смогут увидеть найденную при вскрытии гробницы в 1917 г. записку о мощах и акт их осмотра, хранящиеся в Ленинградском областном государственном архиве в г. Выборге.

Образ Александра Невского единственный в нашей истории, который был использован в наградной системе Российской империи, СССР и современной России. На выставке представлены документы о создании орденских знаков, статуты и рисунки орденов, а также уникальные наградные документы разных эпох. Музеи Московского Кремля предоставили на экспозицию знаки ордена св. Александра Невского и печать ордена.

Особое место на выставке занимают документы и фотографии, рассказывающие о создании фильма С. Эйзенштейна «Александр Невский» – классики советского кино. Образ полководца и исторические события, связанные с его именем, стали примером сопротивления фашистской агрессии в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция включает уникальные рабочие материалы – подлинные рисунки и заметки С. Эйзенштейна, варианты сценария, в том числе тот, где по распоряжению И.В. Сталина красной линией отчеркнута концовка фильма, фотографии со съемочной площадки, партитуру знаменитой песни С.С. Прокофьева «Вставайте, люди русские!», рецензии и отзывы на фильм, а также резолюцию-автограф И.В. Сталина: «Кажется, вышло не плохо».

Выставка включает более 400 экспонатов – подлинные архивные документы, графика, гравюры, иконы, орденские знаки, а также фото- и кинодокументы.

Часть экспозиции будет представлена на мультимедийных экранах, позволяющих познакомиться со страницами жизни Александра Невского, представленных на миниатюрах Лицевого летописного свода, и виды храмов, воздвигнутых в честь святого князя. Посетители смогут увидеть уникальные кадры кинохроники вскрытия его мощей в Александро-Невской лавре, награждения орденом Александра Невского на фронтах Великой Отечественной войны и отреставрированный фильм С. Эйзенштейна «Александр Невский».

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