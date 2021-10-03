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03.10.2021 (17:09)

На полигоне Тарский ЮВО в Северной Осетии прошла торжественная церемония открытия первого международного российско-алжирского учения

На полигоне Тарский Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии состоялась торжественная церемония открытия первого совместного российско-алжирского учения.

В мероприятии приняли участие представители командования Южного военного округа, Алжирской национальной народной армии и военный оркестр объединения ЮВО.

После торжественного подъема государственных флагов Российской Федерации и Алжира, исполнения государственных гимнов стран состоялся митинг. В приветственных речах командующий 58 ОА ЮВО генерал-лейтенант Михаил Зусько, пожелал военнослужащим успешного взаимодействия на полигонах и в море, а также выразил уверенность в том, что учение еще больше укрепит двустороннее российско-алжирское сотрудничество.

Также, планом боевой подготовки войск ЮВО в 2021 году предусмотрено участие военнослужащих округа в международных учениях с подразделениями вооруженных сил Абхазии, Южной Осетии, Армении, Алжира, Индии, Казахстана, Пакистана и Египта.

Международные совместные мероприятия проводятся в соответствии с планом международной деятельности и направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества стран. 

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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